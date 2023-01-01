توغروغ منغولي إلى دونغ فيتنامي

تحويل MNT إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

1000 mnt
7000 vnd

1.00000 MNT = 7.00000 VND

متوسط سعر صرف السوق عند 18:5 UTC
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MNT إلى VND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MNT → 0 VND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.065988.60511.436891.661830.964218.3681
1GBP1.153211.2293102.1881.657161.916591.1119221.1839
1USD0.93820.813471183.1271.348051.559090.9045517.2325
1INR0.0112860.009785880.012029810.01621680.01875550.01088150.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل توغروغ منغولي إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MNT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MNT الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mongolian tugrik

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / Vietnamese Dong
1 MNT7.00000 VND
5 MNT35.00000 VND
10 MNT70.00000 VND
20 MNT140.00000 VND
50 MNT350.00000 VND
100 MNT700.00000 VND
250 MNT1750.00000 VND
500 MNT3500.00000 VND
1000 MNT7000.00000 VND
2000 MNT14000.00000 VND
5000 MNT35000.00000 VND
10000 MNT70000.00000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / التوغروغ المنغولي
1 VND0.14286 MNT
5 VND0.71429 MNT
10 VND1.42857 MNT
20 VND2.85714 MNT
50 VND7.14285 MNT
100 VND14.28570 MNT
250 VND35.71425 MNT
500 VND71.42850 MNT
1000 VND142.85700 MNT
2000 VND285.71400 MNT
5000 VND714.28500 MNT
10000 VND1428.57000 MNT