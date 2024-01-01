10 توغروغ منغولي إلى دونغ فيتنامي

تحويل MNT إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

10 mnt
73 vnd

1.00000 MNT = 7.28690 VND

Mid-market exchange rate at 20:53
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أعلى العملات

 USDGBPAUDNZDZAREURINRCAD
1 USD10.7902951.532451.637619.11180.922682.83941.356
1 GBP1.2653511.939092.0721424.18311.16747104.8211.71581
1 AUD0.652550.51570711.0686212.47140.60201154.05690.884858
1 NZD0.610650.4825940.93579111.67060.56335650.58590.828041

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل توغروغ منغولي إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MNT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MNT الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / Vietnamese Dong
1 MNT7.28690 VND
5 MNT36.43450 VND
10 MNT72.86900 VND
20 MNT145.73800 VND
50 MNT364.34500 VND
100 MNT728.69000 VND
250 MNT1821.72500 VND
500 MNT3643.45000 VND
1000 MNT7286.90000 VND
2000 MNT14573.80000 VND
5000 MNT36434.50000 VND
10000 MNT72869.00000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / التوغروغ المنغولي
1 VND0.13723 MNT
5 VND0.68616 MNT
10 VND1.37233 MNT
20 VND2.74466 MNT
50 VND6.86165 MNT
100 VND13.72330 MNT
250 VND34.30825 MNT
500 VND68.61650 MNT
1000 VND137.23300 MNT
2000 VND274.46600 MNT
5000 VND686.16500 MNT
10000 VND1372.33000 MNT