توغروغ منغولي إلى فرنك سويسري

تحويل MNT إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

1000 mnt
32 xpf

1.00000 MNT = 0.03226 XPF

متوسط سعر صرف السوق عند 21:31 UTC
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MNT إلى XPF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MNT → 0 XPF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.065988.60511.436831.661570.9642518.3681
1GBP1.1533411.2293102.1881.65711.916291.112121.1839
1USD0.93820.813471183.1271.3481.558850.9046517.2325
1INR0.0112860.009785880.012029810.01621620.01875260.01088270.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل توغروغ منغولي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MNT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MNT الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mongolian tugrik

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MNT إلى INR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / فرنك الـ CFP
1 MNT0.03226 XPF
5 MNT0.16131 XPF
10 MNT0.32262 XPF
20 MNT0.64524 XPF
50 MNT1.61310 XPF
100 MNT3.22619 XPF
250 MNT8.06548 XPF
500 MNT16.13095 XPF
1000 MNT32.26190 XPF
2000 MNT64.52380 XPF
5000 MNT161.30950 XPF
10000 MNT322.61900 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / التوغروغ المنغولي
1 XPF30.99630 MNT
5 XPF154.98150 MNT
10 XPF309.96300 MNT
20 XPF619.92600 MNT
50 XPF1549.81500 MNT
100 XPF3099.63000 MNT
250 XPF7749.07500 MNT
500 XPF15498.15000 MNT
1000 XPF30996.30000 MNT
2000 XPF61992.60000 MNT
5000 XPF154981.50000 MNT
10000 XPF309963.00000 MNT