10 آلاف توغروغ منغولي إلى فرنك سويسري

تحويل MNT إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

10,000 mnt
326 xpf

1.00000 MNT = 0.03257 XPF

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل توغروغ منغولي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MNT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MNT الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / فرنك الـ CFP
1 MNT0.03257 XPF
5 MNT0.16284 XPF
10 MNT0.32569 XPF
20 MNT0.65138 XPF
50 MNT1.62844 XPF
100 MNT3.25688 XPF
250 MNT8.14220 XPF
500 MNT16.28440 XPF
1000 MNT32.56880 XPF
2000 MNT65.13760 XPF
5000 MNT162.84400 XPF
10000 MNT325.68800 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / التوغروغ المنغولي
1 XPF30.70430 MNT
5 XPF153.52150 MNT
10 XPF307.04300 MNT
20 XPF614.08600 MNT
50 XPF1535.21500 MNT
100 XPF3070.43000 MNT
250 XPF7676.07500 MNT
500 XPF15352.15000 MNT
1000 XPF30704.30000 MNT
2000 XPF61408.60000 MNT
5000 XPF153521.50000 MNT
10000 XPF307043.00000 MNT