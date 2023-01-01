توغروغ منغولي إلى كرونة سويدية

تحويل MNT إلى SEK بسعر الصرف الحقيقي

1000 mnt
3.21 sek

1.00000 MNT = 0.00321 SEK

متوسط سعر صرف السوق عند 21:30 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

MNT إلى SEK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MNT → 0 SEK
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.065988.60511.436831.662090.9639518.3692
1GBP1.1535411.22955102.2091.657431.917281.1119521.1894
1USD0.93820.813306183.1271.3481.559330.9043517.2335
1INR0.0112860.009783890.012029810.01621620.01875840.01087910.207315

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل توغروغ منغولي إلى كرونة سويدية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MNT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SEK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MNT الحالي إلى SEK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mongolian tugrik

MNT إلى USD

MNT إلى GBP

MNT إلى AUD

MNT إلى NZD

MNT إلى ZAR

MNT إلى EUR

MNT إلى INR

MNT إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / الكرونا السويدية
1 MNT0.00321 SEK
5 MNT0.01607 SEK
10 MNT0.03214 SEK
20 MNT0.06428 SEK
50 MNT0.16071 SEK
100 MNT0.32141 SEK
250 MNT0.80353 SEK
500 MNT1.60705 SEK
1000 MNT3.21410 SEK
2000 MNT6.42820 SEK
5000 MNT16.07050 SEK
10000 MNT32.14100 SEK
معدلات التحويل الكرونا السويدية / التوغروغ المنغولي
1 SEK311.12900 MNT
5 SEK1555.64500 MNT
10 SEK3111.29000 MNT
20 SEK6222.58000 MNT
50 SEK15556.45000 MNT
100 SEK31112.90000 MNT
250 SEK77782.25000 MNT
500 SEK155564.50000 MNT
1000 SEK311129.00000 MNT
2000 SEK622258.00000 MNT
5000 SEK1555645.00000 MNT
10000 SEK3111290.00000 MNT