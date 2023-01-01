توغروغ منغولي إلى ليف بلغاري

تحويل MNT إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mnt
٠٫٥٣ bgn

1.00000 MNT = 0.00053 BGN

متوسط سعر صرف السوق عند 21:20 UTC
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MNT إلى BGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MNT → 0 BGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.06688.61341.436971.662510.963618.37
1GBP1.153211.2293102.1881.65711.917191.1112321.184
1USD0.93810.813471183.1271.3481.559580.9039517.2326
1INR0.0112850.009785880.012029810.01621620.01876140.01087430.207304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل توغروغ منغولي إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MNT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MNT الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mongolian tugrik

MNT إلى USD

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MNT إلى AUD

MNT إلى NZD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / لياف بلغاري
1 MNT0.00053 BGN
5 MNT0.00264 BGN
10 MNT0.00528 BGN
20 MNT0.01056 BGN
50 MNT0.02640 BGN
100 MNT0.05280 BGN
250 MNT0.13200 BGN
500 MNT0.26399 BGN
1000 MNT0.52799 BGN
2000 MNT1.05597 BGN
5000 MNT2.63993 BGN
10000 MNT5.27986 BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / التوغروغ المنغولي
1 BGN1893.99000 MNT
5 BGN9469.95000 MNT
10 BGN18939.90000 MNT
20 BGN37879.80000 MNT
50 BGN94699.50000 MNT
100 BGN189399.00000 MNT
250 BGN473497.50000 MNT
500 BGN946995.00000 MNT
1000 BGN1893990.00000 MNT
2000 BGN3787980.00000 MNT
5000 BGN9469950.00000 MNT
10000 BGN18939900.00000 MNT