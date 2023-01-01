Монгольские тугрики в болгарские левы

Сконвертируйте MNT в BGN по реальному обменному курсу

1 000 mnt
0,52 bgn

1.00000 MNT = 0.00052 BGN

Среднерыночный курс в 23:22 UTC
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График изменения обменного курса MNT к BGN

1 мин. назад 1 MNT → 0 BGN
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.861051.0757589.13661.458071.674060.958918.5335
1GBP1.1613711.24935103.5211.693371.944211.1136421.5243
1USD0.929550.800416182.861.35541.556180.891317.2284
1INR0.01121870.009659860.012068510.01635770.01878080.01075670.207922

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Как произвести расчет конвертации из монгольских тугриков в болгарские левы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MNT из выпадающего списка для исходной валюты и BGN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MNT в BGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Монгольский тугрик / Болгарский Лев
1 MNT0.00052 BGN
5 MNT0.00261 BGN
10 MNT0.00523 BGN
20 MNT0.01046 BGN
50 MNT0.02615 BGN
100 MNT0.05230 BGN
250 MNT0.13074 BGN
500 MNT0.26148 BGN
1000 MNT0.52295 BGN
2000 MNT1.04591 BGN
5000 MNT2.61477 BGN
10000 MNT5.22954 BGN
Обменные курсы Болгарский Лев / Монгольский тугрик
1 BGN1912.21000 MNT
5 BGN9561.05000 MNT
10 BGN19122.10000 MNT
20 BGN38244.20000 MNT
50 BGN95610.50000 MNT
100 BGN191221.00000 MNT
250 BGN478052.50000 MNT
500 BGN956105.00000 MNT
1000 BGN1912210.00000 MNT
2000 BGN3824420.00000 MNT
5000 BGN9561050.00000 MNT
10000 BGN19122100.00000 MNT