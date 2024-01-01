ألف توغروغ منغولي إلى ليف بلغاري

تحويل MNT إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

1,000 mnt
0.53 bgn

1.00000 MNT = 0.00053 BGN

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 USDGBPAUDNZDZAREURINRCAD
1 USD10.7902951.532451.637619.11180.922682.83941.356
1 GBP1.2653511.939092.0721424.18311.16747104.8211.71581
1 AUD0.652550.51570711.0686212.47140.60201154.05690.884858
1 NZD0.610650.4825940.93579111.67060.56335650.58590.828041

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل توغروغ منغولي إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MNT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MNT الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / لياف بلغاري
1 MNT0.00053 BGN
5 MNT0.00267 BGN
10 MNT0.00534 BGN
20 MNT0.01067 BGN
50 MNT0.02669 BGN
100 MNT0.05337 BGN
250 MNT0.13343 BGN
500 MNT0.26687 BGN
1000 MNT0.53373 BGN
2000 MNT1.06747 BGN
5000 MNT2.66866 BGN
10000 MNT5.33733 BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / التوغروغ المنغولي
1 BGN1873.60000 MNT
5 BGN9368.00000 MNT
10 BGN18736.00000 MNT
20 BGN37472.00000 MNT
50 BGN93680.00000 MNT
100 BGN187360.00000 MNT
250 BGN468400.00000 MNT
500 BGN936800.00000 MNT
1000 BGN1873600.00000 MNT
2000 BGN3747200.00000 MNT
5000 BGN9368000.00000 MNT
10000 BGN18736000.00000 MNT