توغروغ منغولي إلى روبية باكستانية

تحويل MNT إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mnt
٨٤٫٢٠ pkr

1.00000 MNT = 0.08420 PKR

متوسط سعر صرف السوق عند 18:5 UTC
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MNT إلى PKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MNT → 0 PKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.065988.60511.436891.662090.9636518.3681
1GBP1.1535411.22955102.2091.657491.917281.111621.1882
1USD0.93820.813306183.1271.348051.559330.9040517.2325
1INR0.0112860.009783890.012029810.01621680.01875840.01087550.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل توغروغ منغولي إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MNT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MNT الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mongolian tugrik

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / Pakistani Rupee
1 MNT0.08420 PKR
5 MNT0.42101 PKR
10 MNT0.84201 PKR
20 MNT1.68403 PKR
50 MNT4.21007 PKR
100 MNT8.42014 PKR
250 MNT21.05035 PKR
500 MNT42.10070 PKR
1000 MNT84.20140 PKR
2000 MNT168.40280 PKR
5000 MNT421.00700 PKR
10000 MNT842.01400 PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / التوغروغ المنغولي
1 PKR11.87630 MNT
5 PKR59.38150 MNT
10 PKR118.76300 MNT
20 PKR237.52600 MNT
50 PKR593.81500 MNT
100 PKR1187.63000 MNT
250 PKR2969.07500 MNT
500 PKR5938.15000 MNT
1000 PKR11876.30000 MNT
2000 PKR23752.60000 MNT
5000 PKR59381.50000 MNT
10000 PKR118763.00000 MNT