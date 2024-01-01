Moğol tugrikinden Pakistan rupisine

Reel döviz kuru ile MNT → PKR çevirin

1.000 mnt
82,21 pkr

1.00000 MNT = 0.08221 PKR

12:48 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDGBPAUDNZDZAREURINRCAD
1 USD10.79641.537161.6394819.00720.930483.03321.35335
1 GBP1.2556511.930142.0586123.86641.16825104.2611.69933
1 AUD0.650550.51809811.0665612.36510.60524754.01720.880422
1 NZD0.609950.4857640.937591111.59340.56747550.64610.825476

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Moğol tugrikinden Pakistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MNT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MNT → PKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moğol tugriki için en iyi döviz çiftleri

MNT → USD

MNT → GBP

MNT → AUD

MNT → NZD

MNT → ZAR

MNT → EUR

MNT → INR

MNT → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moğol Tugriki / Pakistan Rupisi
1 MNT0.08221 PKR
5 MNT0.41107 PKR
10 MNT0.82214 PKR
20 MNT1.64428 PKR
50 MNT4.11070 PKR
100 MNT8.22139 PKR
250 MNT20.55348 PKR
500 MNT41.10695 PKR
1000 MNT82.21390 PKR
2000 MNT164.42780 PKR
5000 MNT411.06950 PKR
10000 MNT822.13900 PKR
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Moğol Tugriki
1 PKR12.16340 MNT
5 PKR60.81700 MNT
10 PKR121.63400 MNT
20 PKR243.26800 MNT
50 PKR608.17000 MNT
100 PKR1216.34000 MNT
250 PKR3040.85000 MNT
500 PKR6081.70000 MNT
1000 PKR12163.40000 MNT
2000 PKR24326.80000 MNT
5000 PKR60817.00000 MNT
10000 PKR121634.00000 MNT