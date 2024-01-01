2.000 Pakistan rupisinden Moğol tugrikine

Reel döviz kuru ile PKR → MNT çevirin

1,000₨ PKR = 12,28₮ MNT

10:57 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → MNT çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MNT
1 PKR → MNTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek12,282812,2828
Düşük12,203612,0939
Ortalama12,243812,1828
Değişim0.65%1.26%
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1 PKR → MNT istatistikleri

PKR → MNT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 12,2828, en düşük 12,2036 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 12,2438 oldu. PKR → MNT kurundaki değişiklik 0.65 değerindeydi.

PKR → MNT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 12,2828, en düşük 12,0939 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 12,1828 oldu. PKR → MNT kurundaki değişiklik 1.26 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - MNT tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94884,420,7923,6731,4093,75434,54
1 EUR1,055189,050,8353,8741,4863,9636,434
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2631,197106,60114,6381,7794,7443,615

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Moğol tugrikine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MNT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → MNT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → SAR

PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Moğol Tugriki
1 PKR12,28270 MNT
5 PKR61,41350 MNT
10 PKR122,82700 MNT
20 PKR245,65400 MNT
50 PKR614,13500 MNT
100 PKR1.228,27000 MNT
250 PKR3.070,67500 MNT
500 PKR6.141,35000 MNT
1000 PKR12.282,70000 MNT
2000 PKR24.565,40000 MNT
5000 PKR61.413,50000 MNT
10000 PKR122.827,00000 MNT
Çevrim kurları Moğol Tugriki / Pakistan Rupisi
1 MNT0,08142 PKR
5 MNT0,40708 PKR
10 MNT0,81415 PKR
20 MNT1,62830 PKR
50 MNT4,07076 PKR
100 MNT8,14152 PKR
250 MNT20,35380 PKR
500 MNT40,70760 PKR
1000 MNT81,41520 PKR
2000 MNT162,83040 PKR
5000 MNT407,07600 PKR
10000 MNT814,15200 PKR