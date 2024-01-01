1 Moğol tugrikinden Pakistan rupisine

Reel döviz kuru ile MNT → PKR çevirin

1 mnt
0,08 pkr

1,000 MNT = 0,08232 PKR

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDGBPAUDNZDZAREURINRCAD
1 USD10,8031,5471,68418,8620,9483,6091,377
1 GBP1,24511,9272,09723,4831,17104,0941,715
1 AUD0,6460,51911,08912,190,60754,0330,89
1 NZD0,5940,4770,919111,1980,55849,6390,818

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Moğol tugrikinden Pakistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MNT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MNT → PKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moğol tugriki için en iyi döviz çiftleri

MNT → USD

MNT → GBP

MNT → AUD

MNT → NZD

MNT → ZAR

MNT → EUR

MNT → INR

MNT → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moğol Tugriki / Pakistan Rupisi
1 MNT0,08232 PKR
5 MNT0,41161 PKR
10 MNT0,82322 PKR
20 MNT1,64644 PKR
50 MNT4,11609 PKR
100 MNT8,23218 PKR
250 MNT20,58045 PKR
500 MNT41,16090 PKR
1000 MNT82,32180 PKR
2000 MNT164,64360 PKR
5000 MNT411,60900 PKR
10000 MNT823,21800 PKR
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Moğol Tugriki
1 PKR12,14740 MNT
5 PKR60,73700 MNT
10 PKR121,47400 MNT
20 PKR242,94800 MNT
50 PKR607,37000 MNT
100 PKR1.214,74000 MNT
250 PKR3.036,85000 MNT
500 PKR6.073,70000 MNT
1000 PKR12.147,40000 MNT
2000 PKR24.294,80000 MNT
5000 PKR60.737,00000 MNT
10000 PKR121.474,00000 MNT