500 روبية باكستانية إلى توغروغ منغولي

تحويل PKR إلى MNT بسعر الصرف الحقيقي

٥٠٠ pkr
٦٬٠٧٨٫٤٥ mnt

1.00000 PKR = 12.15690 MNT

Mid-market exchange rate at 19:08
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أعلى العملات

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1USD10.9314583.1850.8078523.67291.364853.751628.3996
1EUR1.0736189.30740.86733.943231.46534.0277230.4898
1INR0.01202140.011197310.009711510.04415340.01640740.04509950.341403
1GBP1.237851.153102.97114.54651.689484.6439235.1544

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى توغروغ منغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MNT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى MNT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Pakistani Rupee / التوغروغ المنغولي
1 PKR12.15690 MNT
5 PKR60.78450 MNT
10 PKR121.56900 MNT
20 PKR243.13800 MNT
50 PKR607.84500 MNT
100 PKR1215.69000 MNT
250 PKR3039.22500 MNT
500 PKR6078.45000 MNT
1000 PKR12156.90000 MNT
2000 PKR24313.80000 MNT
5000 PKR60784.50000 MNT
10000 PKR121569.00000 MNT
معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / Pakistani Rupee
1 MNT0.08226 PKR
5 MNT0.41129 PKR
10 MNT0.82258 PKR
20 MNT1.64515 PKR
50 MNT4.11288 PKR
100 MNT8.22576 PKR
250 MNT20.56440 PKR
500 MNT41.12880 PKR
1000 MNT82.25760 PKR
2000 MNT164.51520 PKR
5000 MNT411.28800 PKR
10000 MNT822.57600 PKR