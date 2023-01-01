توغروغ منغولي إلى ليو روماني

تحويل MNT إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mnt
١٫٣٤ ron

1.00000 MNT = 0.00134 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 21:29 UTC
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MNT إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MNT → 0 RON
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.065988.60511.436891.662090.9636518.3681
1GBP1.1535411.22955102.2091.657491.917281.111621.1882
1USD0.93820.813306183.1271.348051.559330.9040517.2325
1INR0.0112860.009783890.012029810.01621680.01875840.01087550.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل توغروغ منغولي إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MNT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MNT الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / Romanian Leu
1 MNT0.00134 RON
5 MNT0.00671 RON
10 MNT0.01342 RON
20 MNT0.02684 RON
50 MNT0.06710 RON
100 MNT0.13420 RON
250 MNT0.33549 RON
500 MNT0.67099 RON
1000 MNT1.34198 RON
2000 MNT2.68396 RON
5000 MNT6.70990 RON
10000 MNT13.41980 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / التوغروغ المنغولي
1 RON745.16900 MNT
5 RON3725.84500 MNT
10 RON7451.69000 MNT
20 RON14903.38000 MNT
50 RON37258.45000 MNT
100 RON74516.90000 MNT
250 RON186292.25000 MNT
500 RON372584.50000 MNT
1000 RON745169.00000 MNT
2000 RON1490338.00000 MNT
5000 RON3725845.00000 MNT
10000 RON7451690.00000 MNT