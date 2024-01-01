10 توغروغ منغولي إلى ليو روماني

تحويل MNT إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

10 mnt
0.01 ron

1.00000 MNT = 0.00136 RON

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 USDGBPAUDNZDZAREURINRCAD
1 USD10.7902951.532451.637619.11180.922682.83941.356
1 GBP1.2653511.939092.0721424.18311.16747104.8211.71581
1 AUD0.652550.51570711.0686212.47140.60201154.05690.884858
1 NZD0.610650.4825940.93579111.67060.56335650.58590.828041

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل توغروغ منغولي إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MNT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MNT الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / Romanian Leu
1 MNT0.00136 RON
5 MNT0.00678 RON
10 MNT0.01356 RON
20 MNT0.02712 RON
50 MNT0.06779 RON
100 MNT0.13558 RON
250 MNT0.33895 RON
500 MNT0.67790 RON
1000 MNT1.35579 RON
2000 MNT2.71158 RON
5000 MNT6.77895 RON
10000 MNT13.55790 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / التوغروغ المنغولي
1 RON737.57500 MNT
5 RON3687.87500 MNT
10 RON7375.75000 MNT
20 RON14751.50000 MNT
50 RON36878.75000 MNT
100 RON73757.50000 MNT
250 RON184393.75000 MNT
500 RON368787.50000 MNT
1000 RON737575.00000 MNT
2000 RON1475150.00000 MNT
5000 RON3687875.00000 MNT
10000 RON7375750.00000 MNT