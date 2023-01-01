توغروغ منغولي إلى جنيه جيرزي

تحويل MNT إلى JEP بسعر الصرف الحقيقي

1000 mnt
0.23 jep

1.00000 MNT = 0.00023 JEP

Mid-market exchange rate at 21:32
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86741.0952591.27271.491241.657960.9643518.8064
1 GBP1.1528711.26265105.2231.719161.911371.1117721.6808
1 USD0.913050.791985183.3351.361551.513780.880517.1709
1 INR0.01095620.009503630.011999810.01633830.01816490.01056580.206047

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل توغروغ منغولي إلى جنيه جيرزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MNT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JEP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MNT الحالي إلى JEP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / جنيه جيرسي
1 MNT0.00023 JEP
5 MNT0.00114 JEP
10 MNT0.00229 JEP
20 MNT0.00457 JEP
50 MNT0.01143 JEP
100 MNT0.02286 JEP
250 MNT0.05716 JEP
500 MNT0.11432 JEP
1000 MNT0.22863 JEP
2000 MNT0.45726 JEP
5000 MNT1.14315 JEP
10000 MNT2.28631 JEP
معدلات التحويل جنيه جيرسي / التوغروغ المنغولي
1 JEP4373.86000 MNT
5 JEP21869.30000 MNT
10 JEP43738.60000 MNT
20 JEP87477.20000 MNT
50 JEP218693.00000 MNT
100 JEP437386.00000 MNT
250 JEP1093465.00000 MNT
500 JEP2186930.00000 MNT
1000 JEP4373860.00000 MNT
2000 JEP8747720.00000 MNT
5000 JEP21869300.00000 MNT
10000 JEP43738600.00000 MNT