1 توغروغ منغولي إلى جنيه جيرزي

تحويل MNT إلى JEP بسعر الصرف الحقيقي

1 mnt
0.00 jep

1.00000 MNT = 0.00023 JEP

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل توغروغ منغولي إلى جنيه جيرزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MNT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JEP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MNT الحالي إلى JEP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / جنيه جيرسي
1 MNT0.00023 JEP
5 MNT0.00117 JEP
10 MNT0.00234 JEP
20 MNT0.00467 JEP
50 MNT0.01169 JEP
100 MNT0.02337 JEP
250 MNT0.05844 JEP
500 MNT0.11687 JEP
1000 MNT0.23375 JEP
2000 MNT0.46749 JEP
5000 MNT1.16873 JEP
10000 MNT2.33746 JEP
معدلات التحويل جنيه جيرسي / التوغروغ المنغولي
1 JEP4278.15000 MNT
5 JEP21390.75000 MNT
10 JEP42781.50000 MNT
20 JEP85563.00000 MNT
50 JEP213907.50000 MNT
100 JEP427815.00000 MNT
250 JEP1069537.50000 MNT
500 JEP2139075.00000 MNT
1000 JEP4278150.00000 MNT
2000 JEP8556300.00000 MNT
5000 JEP21390750.00000 MNT
10000 JEP42781500.00000 MNT