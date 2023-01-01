توغروغ منغولي إلى زلوتي بولندي

تحويل MNT إلى PLN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mnt
١٫٢٥ pln

1.00000 MNT = 0.00125 PLN

متوسط سعر صرف السوق عند 21:29 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

MNT إلى PLN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MNT → 0 PLN
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.065988.60511.436891.662090.9636518.3681
1GBP1.1535411.22955102.2091.657491.917281.111621.1882
1USD0.93820.813306183.1271.348051.559330.9040517.2325
1INR0.0112860.009783890.012029810.01621680.01875840.01087550.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل توغروغ منغولي إلى زلوتي بولندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MNT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PLN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MNT الحالي إلى PLN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mongolian tugrik

MNT إلى USD

MNT إلى GBP

MNT إلى AUD

MNT إلى NZD

MNT إلى ZAR

MNT إلى EUR

MNT إلى INR

MNT إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / الزلوتي البولندي
1 MNT0.00125 PLN
5 MNT0.00623 PLN
10 MNT0.01246 PLN
20 MNT0.02491 PLN
50 MNT0.06228 PLN
100 MNT0.12457 PLN
250 MNT0.31142 PLN
500 MNT0.62284 PLN
1000 MNT1.24568 PLN
2000 MNT2.49136 PLN
5000 MNT6.22840 PLN
10000 MNT12.45680 PLN
معدلات التحويل الزلوتي البولندي / التوغروغ المنغولي
1 PLN802.77200 MNT
5 PLN4013.86000 MNT
10 PLN8027.72000 MNT
20 PLN16055.44000 MNT
50 PLN40138.60000 MNT
100 PLN80277.20000 MNT
250 PLN200693.00000 MNT
500 PLN401386.00000 MNT
1000 PLN802772.00000 MNT
2000 PLN1605544.00000 MNT
5000 PLN4013860.00000 MNT
10000 PLN8027720.00000 MNT