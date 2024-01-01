5 توغروغ منغولي إلى زلوتي بولندي

تحويل MNT إلى PLN بسعر الصرف الحقيقي

5 mnt
0.01 pln

1.00000 MNT = 0.00118 PLN

Mid-market exchange rate at 21:59
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 USDGBPAUDNZDZAREURINRCAD
1 USD10.7902951.532451.637619.11180.922682.83941.356
1 GBP1.2653511.939092.0721424.18311.16747104.8211.71581
1 AUD0.652550.51570711.0686212.47140.60201154.05690.884858
1 NZD0.610650.4825940.93579111.67060.56335650.58590.828041

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل توغروغ منغولي إلى زلوتي بولندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MNT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PLN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MNT الحالي إلى PLN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mongolian tugriks

MNT إلى USD

MNT إلى GBP

MNT إلى AUD

MNT إلى NZD

MNT إلى ZAR

MNT إلى EUR

MNT إلى INR

MNT إلى CAD

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / الزلوتي البولندي
1 MNT0.00118 PLN
5 MNT0.00589 PLN
10 MNT0.01178 PLN
20 MNT0.02357 PLN
50 MNT0.05892 PLN
100 MNT0.11784 PLN
250 MNT0.29461 PLN
500 MNT0.58922 PLN
1000 MNT1.17844 PLN
2000 MNT2.35688 PLN
5000 MNT5.89220 PLN
10000 MNT11.78440 PLN
معدلات التحويل الزلوتي البولندي / التوغروغ المنغولي
1 PLN848.58100 MNT
5 PLN4242.90500 MNT
10 PLN8485.81000 MNT
20 PLN16971.62000 MNT
50 PLN42429.05000 MNT
100 PLN84858.10000 MNT
250 PLN212145.25000 MNT
500 PLN424290.50000 MNT
1000 PLN848581.00000 MNT
2000 PLN1697162.00000 MNT
5000 PLN4242905.00000 MNT
10000 PLN8485810.00000 MNT