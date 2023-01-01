توغروغ منغولي إلى تينغ كازاخستاني

تحويل MNT إلى KZT بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mnt
١٣٧٫٤٤ kzt

1.00000 MNT = 0.13744 KZT

متوسط سعر صرف السوق عند 18:5 UTC
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MNT إلى KZT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MNT → 0 KZT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.065988.60511.436831.662350.9638518.3681
1GBP1.153411.2294102.1961.657231.917341.1117121.1856
1USD0.93820.813405183.1271.3481.559580.9042517.2325
1INR0.0112860.009785090.012029810.01621620.01876140.01087790.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل توغروغ منغولي إلى تينغ كازاخستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MNT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KZT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MNT الحالي إلى KZT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mongolian tugrik

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / تنغي كازاخستاني
1 MNT0.13744 KZT
5 MNT0.68721 KZT
10 MNT1.37442 KZT
20 MNT2.74884 KZT
50 MNT6.87210 KZT
100 MNT13.74420 KZT
250 MNT34.36050 KZT
500 MNT68.72100 KZT
1000 MNT137.44200 KZT
2000 MNT274.88400 KZT
5000 MNT687.21000 KZT
10000 MNT1374.42000 KZT
معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / التوغروغ المنغولي
1 KZT7.27581 MNT
5 KZT36.37905 MNT
10 KZT72.75810 MNT
20 KZT145.51620 MNT
50 KZT363.79050 MNT
100 KZT727.58100 MNT
250 KZT1818.95250 MNT
500 KZT3637.90500 MNT
1000 KZT7275.81000 MNT
2000 KZT14551.62000 MNT
5000 KZT36379.05000 MNT
10000 KZT72758.10000 MNT