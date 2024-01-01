10 آلاف توغروغ منغولي إلى تينغ كازاخستاني

تحويل MNT إلى KZT بسعر الصرف الحقيقي

10,000 mnt
1,337.62 kzt

1.00000 MNT = 0.13376 KZT

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 USDGBPAUDNZDZAREURINRCAD
1 USD10.7902951.532451.637619.11180.922682.83941.356
1 GBP1.2653511.939092.0721424.18311.16747104.8211.71581
1 AUD0.652550.51570711.0686212.47140.60201154.05690.884858
1 NZD0.610650.4825940.93579111.67060.56335650.58590.828041

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل توغروغ منغولي إلى تينغ كازاخستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MNT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KZT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MNT الحالي إلى KZT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / تنغي كازاخستاني
1 MNT0.13376 KZT
5 MNT0.66881 KZT
10 MNT1.33762 KZT
20 MNT2.67524 KZT
50 MNT6.68810 KZT
100 MNT13.37620 KZT
250 MNT33.44050 KZT
500 MNT66.88100 KZT
1000 MNT133.76200 KZT
2000 MNT267.52400 KZT
5000 MNT668.81000 KZT
10000 MNT1337.62000 KZT
معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / التوغروغ المنغولي
1 KZT7.47595 MNT
5 KZT37.37975 MNT
10 KZT74.75950 MNT
20 KZT149.51900 MNT
50 KZT373.79750 MNT
100 KZT747.59500 MNT
250 KZT1868.98750 MNT
500 KZT3737.97500 MNT
1000 KZT7475.95000 MNT
2000 KZT14951.90000 MNT
5000 KZT37379.75000 MNT
10000 KZT74759.50000 MNT