توغروغ منغولي إلى دينار أردني

تحويل MNT إلى JOD بسعر الصرف الحقيقي

1000 mnt
0.204 jod

1.00000 MNT = 0.00020 JOD

متوسط سعر صرف السوق عند 21:22 UTC
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MNT إلى JOD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MNT → 0 JOD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.065988.60511.437051.661960.9635518.3681
1GBP1.1535411.22955102.2091.657681.917131.1114921.1882
1USD0.93820.813306183.1271.34821.559210.9039517.2325
1INR0.0112860.009783890.012029810.01621860.0187570.01087430.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل توغروغ منغولي إلى دينار أردني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MNT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JOD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MNT الحالي إلى JOD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mongolian tugrik

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / الدينار الأردني
1 MNT0.00020 JOD
5 MNT0.00102 JOD
10 MNT0.00204 JOD
20 MNT0.00408 JOD
50 MNT0.01020 JOD
100 MNT0.02040 JOD
250 MNT0.05101 JOD
500 MNT0.10201 JOD
1000 MNT0.20403 JOD
2000 MNT0.40806 JOD
5000 MNT1.02015 JOD
10000 MNT2.04029 JOD
معدلات التحويل الدينار الأردني / التوغروغ المنغولي
1 JOD4901.27000 MNT
5 JOD24506.35000 MNT
10 JOD49012.70000 MNT
20 JOD98025.40000 MNT
50 JOD245063.50000 MNT
100 JOD490127.00000 MNT
250 JOD1225317.50000 MNT
500 JOD2450635.00000 MNT
1000 JOD4901270.00000 MNT
2000 JOD9802540.00000 MNT
5000 JOD24506350.00000 MNT
10000 JOD49012700.00000 MNT