ألف توغروغ منغولي إلى دينار أردني

تحويل MNT إلى JOD بسعر الصرف الحقيقي

1,000 mnt
0.210 jod

1.00000 MNT = 0.00021 JOD

Mid-market exchange rate at 20:53
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أعلى العملات

 USDGBPAUDNZDZAREURINRCAD
1 USD10.7902951.532451.637619.11180.922682.83941.356
1 GBP1.2653511.939092.0721424.18311.16747104.8211.71581
1 AUD0.652550.51570711.0686212.47140.60201154.05690.884858
1 NZD0.610650.4825940.93579111.67060.56335650.58590.828041

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل توغروغ منغولي إلى دينار أردني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MNT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JOD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MNT الحالي إلى JOD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / الدينار الأردني
1 MNT0.00021 JOD
5 MNT0.00105 JOD
10 MNT0.00210 JOD
20 MNT0.00419 JOD
50 MNT0.01049 JOD
100 MNT0.02097 JOD
250 MNT0.05243 JOD
500 MNT0.10485 JOD
1000 MNT0.20970 JOD
2000 MNT0.41940 JOD
5000 MNT1.04851 JOD
10000 MNT2.09701 JOD
معدلات التحويل الدينار الأردني / التوغروغ المنغولي
1 JOD4768.69000 MNT
5 JOD23843.45000 MNT
10 JOD47686.90000 MNT
20 JOD95373.80000 MNT
50 JOD238434.50000 MNT
100 JOD476869.00000 MNT
250 JOD1192172.50000 MNT
500 JOD2384345.00000 MNT
1000 JOD4768690.00000 MNT
2000 JOD9537380.00000 MNT
5000 JOD23843450.00000 MNT
10000 JOD47686900.00000 MNT