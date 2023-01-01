توغروغ منغولي إلى يوان صيني

تحويل MNT إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

1000 mnt
2.10 cny

1.00000 MNT = 0.00210 CNY

متوسط سعر صرف السوق عند 18:5 UTC
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MNT إلى CNY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MNT → 0 CNY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.06688.61341.436911.661730.963718.37
1GBP1.1535411.22955102.2091.657371.916681.1116621.1883
1USD0.93810.813306183.1271.347951.558850.90417.2326
1INR0.0112850.009783890.012029810.01621550.01875260.01087490.207304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل توغروغ منغولي إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MNT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MNT الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mongolian tugrik

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / Chinese Yuan RMB
1 MNT0.00210 CNY
5 MNT0.01051 CNY
10 MNT0.02103 CNY
20 MNT0.04206 CNY
50 MNT0.10515 CNY
100 MNT0.21030 CNY
250 MNT0.52574 CNY
500 MNT1.05148 CNY
1000 MNT2.10296 CNY
2000 MNT4.20592 CNY
5000 MNT10.51480 CNY
10000 MNT21.02960 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / التوغروغ المنغولي
1 CNY475.51900 MNT
5 CNY2377.59500 MNT
10 CNY4755.19000 MNT
20 CNY9510.38000 MNT
50 CNY23775.95000 MNT
100 CNY47551.90000 MNT
250 CNY118879.75000 MNT
500 CNY237759.50000 MNT
1000 CNY475519.00000 MNT
2000 CNY951038.00000 MNT
5000 CNY2377595.00000 MNT
10000 CNY4755190.00000 MNT