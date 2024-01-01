Монгольский тугрик (MNT)
Название валюты
Монгольский тугрик
Символ валюты
₮
Обменный курс для MNT
|USD
|GBP
|AUD
|NZD
|ZAR
|EUR
|INR
|CAD
|Из MNT
|0.00029
|0.00023
|0.00044
|0.00049
|0.00536
|0.00027
|0.02466
|0.00040
|В MNT
|3391.34000
|4400.77000
|2283.39000
|2059.05000
|186.49800
|3703.51000
|40.55430
|2478.05000
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