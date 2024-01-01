Монгольский тугрик (MNT)

Название валюты

Монгольский тугрик

Обменный курс для MNT

 USD GBP AUD NZD ZAR EUR INR CAD
Из MNT0.00029 0.00023 0.00044 0.00049 0.00536 0.00027 0.02466 0.00040
В MNT3391.34000 4400.77000 2283.39000 2059.05000 186.49800 3703.51000 40.55430 2478.05000

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