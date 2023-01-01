Монгольские тугрики в бутанские нгултрумы

Сконвертируйте MNT в BTN по реальному обменному курсу

1000 mnt
23.86 btn

1.00000 MNT = 0.02386 BTN

Среднерыночный курс в 20:52 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса MNT к BTN

1 мин. назад 1 MNT → 0 BTN
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8611.075789.13251.458061.673720.958918.5327
1GBP1.1614411.24935103.5211.693431.943911.113721.5244
1USD0.929650.800416182.861.355451.555940.891417.2285
1INR0.01121930.009659860.012068510.01635830.01877790.01075790.207923

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из монгольских тугриков в бутанские нгултрумы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MNT из выпадающего списка для исходной валюты и BTN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MNT в BTN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for монгольский тугрик

MNT в USD

MNT в GBP

MNT в AUD

MNT в NZD

MNT в ZAR

MNT в EUR

MNT в INR

MNT в CAD

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Монгольский тугрик / Бутанский нгултрум
1 MNT0.02386 BTN
5 MNT0.11930 BTN
10 MNT0.23860 BTN
20 MNT0.47720 BTN
50 MNT1.19300 BTN
100 MNT2.38600 BTN
250 MNT5.96500 BTN
500 MNT11.93000 BTN
1000 MNT23.86000 BTN
2000 MNT47.72000 BTN
5000 MNT119.30000 BTN
10000 MNT238.60000 BTN
Обменные курсы Бутанский нгултрум / Монгольский тугрик
1 BTN41.91110 MNT
5 BTN209.55550 MNT
10 BTN419.11100 MNT
20 BTN838.22200 MNT
50 BTN2095.55500 MNT
100 BTN4191.11000 MNT
250 BTN10477.77500 MNT
500 BTN20955.55000 MNT
1000 BTN41911.10000 MNT
2000 BTN83822.20000 MNT
5000 BTN209555.50000 MNT
10000 BTN419111.00000 MNT