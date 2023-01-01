توغروغ منغولي إلى نغولتروم بوتاني

تحويل MNT إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

1000 mnt
23.90 btn

1.00000 MNT = 0.02390 BTN

متوسط سعر صرف السوق عند 18:5 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

MNT إلى BTN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MNT → 0 BTN
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.06688.61341.436911.661730.963718.37
1GBP1.1535411.22955102.2091.657371.916681.1116621.1883
1USD0.93810.813306183.1271.347951.558850.90417.2326
1INR0.0112850.009783890.012029810.01621550.01875260.01087490.207304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل توغروغ منغولي إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MNT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MNT الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mongolian tugrik

MNT إلى USD

MNT إلى GBP

MNT إلى AUD

MNT إلى NZD

MNT إلى ZAR

MNT إلى EUR

MNT إلى INR

MNT إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / نغولتروم بوتاني
1 MNT0.02390 BTN
5 MNT0.11949 BTN
10 MNT0.23899 BTN
20 MNT0.47798 BTN
50 MNT1.19495 BTN
100 MNT2.38989 BTN
250 MNT5.97473 BTN
500 MNT11.94945 BTN
1000 MNT23.89890 BTN
2000 MNT47.79780 BTN
5000 MNT119.49450 BTN
10000 MNT238.98900 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / التوغروغ المنغولي
1 BTN41.84300 MNT
5 BTN209.21500 MNT
10 BTN418.43000 MNT
20 BTN836.86000 MNT
50 BTN2092.15000 MNT
100 BTN4184.30000 MNT
250 BTN10460.75000 MNT
500 BTN20921.50000 MNT
1000 BTN41843.00000 MNT
2000 BTN83686.00000 MNT
5000 BTN209215.00000 MNT
10000 BTN418430.00000 MNT