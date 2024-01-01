1 тысяча бутанских нгултрумов в монгольские тугрики
Сконвертируйте BTN в MNT по реальному обменному курсу
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|1 BTN в MNT
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|40,6234
|40,7214
|Низкий
|40,4016
|40,3749
|В среднем
|40,5025
|40,5001
|Изменить
|0.04%
|0.12%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 BTN к MNT
За последние 30 дней максимальный курс BTN к MNT составил 40,6234, а минимальный — 40,4016. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 40,5025. Изменение курса BTN к MNT в процентном соотношении составило 0.04.
За последние 90 дней максимальный курс BTN к MNT составил 40,7214, а минимальный — 40,3749. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 40,5001. Изменение курса BTN к MNT в процентном соотношении составило 0.12.
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Как произвести расчет конвертации из бутанских нгултрумов в монгольские тугрики
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите BTN из выпадающего списка для исходной валюты и MNT из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BTN в MNT, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Бутанский нгултрум / Монгольский тугрик
|1 BTN
|40,52550 MNT
|5 BTN
|202,62750 MNT
|10 BTN
|405,25500 MNT
|20 BTN
|810,51000 MNT
|50 BTN
|2 026,27500 MNT
|100 BTN
|4 052,55000 MNT
|250 BTN
|10 131,37500 MNT
|500 BTN
|20 262,75000 MNT
|1000 BTN
|40 525,50000 MNT
|2000 BTN
|81 051,00000 MNT
|5000 BTN
|202 627,50000 MNT
|10000 BTN
|405 255,00000 MNT