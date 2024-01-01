История обменного курса бутанский нгултрум–монгольские тугрики

Обменный курс бутанский нгултрум/монгольские тугрики сейчас составляет 40,526, отражая изменение в размере 0.176% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бутанский нгултрум оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.100% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бутанский нгултрум/монгольские тугрики колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 40,668, и минимумом, равным 40,406, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой 0.353% увеличение стоимости.