Монгольские тугрики в фиджийские доллары

Сконвертируйте MNT в FJD по реальному обменному курсу

1000 mnt
0.65 fjd

1.00000 MNT = 0.00065 FJD

Среднерыночный курс в 23:24 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса MNT к FJD

1 мин. назад 1 MNT → 0 FJD
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86111.075789.13251.4581.673850.959118.5332
1GBP1.1613111.24925103.5131.693231.94391.1138121.5233
1USD0.929650.80048182.861.35541.556060.891617.229
1INR0.01121930.009660640.012068510.01635770.01877940.01076030.207929

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из монгольских тугриков в фиджийские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MNT из выпадающего списка для исходной валюты и FJD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MNT в FJD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for монгольский тугрик

MNT в USD

MNT в GBP

MNT в AUD

MNT в NZD

MNT в ZAR

MNT в EUR

MNT в INR

MNT в CAD

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Монгольский тугрик / Фиджийский доллар
1 MNT0.00065 FJD
5 MNT0.00326 FJD
10 MNT0.00652 FJD
20 MNT0.01304 FJD
50 MNT0.03260 FJD
100 MNT0.06520 FJD
250 MNT0.16301 FJD
500 MNT0.32602 FJD
1000 MNT0.65204 FJD
2000 MNT1.30407 FJD
5000 MNT3.26018 FJD
10000 MNT6.52036 FJD
Обменные курсы Фиджийский доллар / Монгольский тугрик
1 FJD1533.66000 MNT
5 FJD7668.30000 MNT
10 FJD15336.60000 MNT
20 FJD30673.20000 MNT
50 FJD76683.00000 MNT
100 FJD153366.00000 MNT
250 FJD383415.00000 MNT
500 FJD766830.00000 MNT
1000 FJD1533660.00000 MNT
2000 FJD3067320.00000 MNT
5000 FJD7668300.00000 MNT
10000 FJD15336600.00000 MNT