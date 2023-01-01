توغروغ منغولي إلى دولار فيجي

تحويل MNT إلى FJD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mnt
٠٫٦٥ fjd

1.00000 MNT = 0.00065 FJD

متوسط سعر صرف السوق عند 21:22 UTC
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MNT إلى FJD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MNT → 0 FJD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.06688.61341.436911.661730.963718.37
1GBP1.1535411.22955102.2091.657371.916681.1116621.1883
1USD0.93810.813306183.1271.347951.558850.90417.2326
1INR0.0112850.009783890.012029810.01621550.01875260.01087490.207304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل توغروغ منغولي إلى دولار فيجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MNT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FJD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MNT الحالي إلى FJD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mongolian tugrik

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / دولار فيجي
1 MNT0.00065 FJD
5 MNT0.00326 FJD
10 MNT0.00653 FJD
20 MNT0.01305 FJD
50 MNT0.03263 FJD
100 MNT0.06526 FJD
250 MNT0.16315 FJD
500 MNT0.32631 FJD
1000 MNT0.65261 FJD
2000 MNT1.30523 FJD
5000 MNT3.26307 FJD
10000 MNT6.52613 FJD
معدلات التحويل دولار فيجي / التوغروغ المنغولي
1 FJD1532.30000 MNT
5 FJD7661.50000 MNT
10 FJD15323.00000 MNT
20 FJD30646.00000 MNT
50 FJD76615.00000 MNT
100 FJD153230.00000 MNT
250 FJD383075.00000 MNT
500 FJD766150.00000 MNT
1000 FJD1532300.00000 MNT
2000 FJD3064600.00000 MNT
5000 FJD7661500.00000 MNT
10000 FJD15323000.00000 MNT