10 توغروغ منغولي إلى دولار فيجي

تحويل MNT إلى FJD بسعر الصرف الحقيقي

10 mnt
0.01 fjd

1.00000 MNT = 0.00067 FJD

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل توغروغ منغولي إلى دولار فيجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MNT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FJD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MNT الحالي إلى FJD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / دولار فيجي
1 MNT0.00067 FJD
5 MNT0.00333 FJD
10 MNT0.00665 FJD
20 MNT0.01330 FJD
50 MNT0.03326 FJD
100 MNT0.06651 FJD
250 MNT0.16628 FJD
500 MNT0.33255 FJD
1000 MNT0.66510 FJD
2000 MNT1.33020 FJD
5000 MNT3.32550 FJD
10000 MNT6.65101 FJD
معدلات التحويل دولار فيجي / التوغروغ المنغولي
1 FJD1503.53000 MNT
5 FJD7517.65000 MNT
10 FJD15035.30000 MNT
20 FJD30070.60000 MNT
50 FJD75176.50000 MNT
100 FJD150353.00000 MNT
250 FJD375882.50000 MNT
500 FJD751765.00000 MNT
1000 FJD1503530.00000 MNT
2000 FJD3007060.00000 MNT
5000 FJD7517650.00000 MNT
10000 FJD15035300.00000 MNT