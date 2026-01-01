500 دولار فيجي إلى توغروغ منغولي

حوّل FJD إلى MNT بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
FJ$1 FJD = 1,618 MNT

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    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من FJD إلى MNT،

يستخدم مخططنا التفاعلي من FJD إلى MNT متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من FJD إلى MNT اليوم

FJDMNT
1 FJD1,618.02 MNT
5 FJD8,090.10 MNT
10 FJD16,180.20 MNT
20 FJD32,360.40 MNT
50 FJD80,901 MNT
100 FJD161,802 MNT
250 FJD404,505 MNT
500 FJD809,010 MNT
1000 FJD1,618,020 MNT
2000 FJD3,236,040 MNT
5000 FJD8,090,100 MNT
10000 FJD16,180,200 MNT
MNTFJD
1 MNT0.00 FJD
5 MNT0.00 FJD
10 MNT0.01 FJD
20 MNT0.01 FJD
50 MNT0.03 FJD
100 MNT0.06 FJD
250 MNT0.15 FJD
500 MNT0.31 FJD
1000 MNT0.62 FJD
2000 MNT1.24 FJD
5000 MNT3.09 FJD
10000 MNT6.18 FJD

الأسئلة الشائعة