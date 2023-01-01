توغروغ منغولي إلى دولار سنغافوري

تحويل MNT إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mnt
٠٫٣٩ sgd

1.00000 MNT = 0.00039 SGD

متوسط سعر صرف السوق عند 21:30 UTC
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MNT إلى SGD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MNT → 0 SGD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.065988.60511.436831.662090.9639518.3692
1GBP1.1535411.22955102.2091.657431.917281.1119521.1894
1USD0.93820.813306183.1271.3481.559330.9043517.2335
1INR0.0112860.009783890.012029810.01621620.01875840.01087910.207315

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل توغروغ منغولي إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MNT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MNT الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / دولار سنغافورة
1 MNT0.00039 SGD
5 MNT0.00197 SGD
10 MNT0.00393 SGD
20 MNT0.00787 SGD
50 MNT0.01967 SGD
100 MNT0.03933 SGD
250 MNT0.09833 SGD
500 MNT0.19667 SGD
1000 MNT0.39334 SGD
2000 MNT0.78668 SGD
5000 MNT1.96669 SGD
10000 MNT3.93338 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / التوغروغ المنغولي
1 SGD2542.34000 MNT
5 SGD12711.70000 MNT
10 SGD25423.40000 MNT
20 SGD50846.80000 MNT
50 SGD127117.00000 MNT
100 SGD254234.00000 MNT
250 SGD635585.00000 MNT
500 SGD1271170.00000 MNT
1000 SGD2542340.00000 MNT
2000 SGD5084680.00000 MNT
5000 SGD12711700.00000 MNT
10000 SGD25423400.00000 MNT