توغروغ منغولي إلى ليرة تركية
تحويل MNT إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل توغروغ منغولي إلى ليرة تركية
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MNT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MNT الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Mongolian tugrik
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل ليرة تركية / التوغروغ المنغولي
|1 TRY
|128.13000 MNT
|5 TRY
|640.65000 MNT
|10 TRY
|1281.30000 MNT
|20 TRY
|2562.60000 MNT
|50 TRY
|6406.50000 MNT
|100 TRY
|12813.00000 MNT
|250 TRY
|32032.50000 MNT
|500 TRY
|64065.00000 MNT
|1000 TRY
|128130.00000 MNT
|2000 TRY
|256260.00000 MNT
|5000 TRY
|640650.00000 MNT
|10000 TRY
|1281300.00000 MNT