توغروغ منغولي إلى ليرة تركية

تحويل MNT إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

1000 mnt
7.80 try

1.00000 MNT = 0.00780 TRY

متوسط سعر صرف السوق عند 21:32 UTC
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MNT إلى TRY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MNT → 0 TRY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.065988.60511.436941.662090.963818.3692
1GBP1.1535411.22955102.2091.657561.917281.1117821.1894
1USD0.93820.813306183.1271.34811.559330.904217.2335
1INR0.0112860.009783890.012029810.01621740.01875840.01087730.207315

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل توغروغ منغولي إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MNT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MNT الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mongolian tugrik

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / ليرة تركية
1 MNT0.00780 TRY
5 MNT0.03902 TRY
10 MNT0.07805 TRY
20 MNT0.15609 TRY
50 MNT0.39023 TRY
100 MNT0.78046 TRY
250 MNT1.95115 TRY
500 MNT3.90229 TRY
1000 MNT7.80458 TRY
2000 MNT15.60916 TRY
5000 MNT39.02290 TRY
10000 MNT78.04580 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / التوغروغ المنغولي
1 TRY128.13000 MNT
5 TRY640.65000 MNT
10 TRY1281.30000 MNT
20 TRY2562.60000 MNT
50 TRY6406.50000 MNT
100 TRY12813.00000 MNT
250 TRY32032.50000 MNT
500 TRY64065.00000 MNT
1000 TRY128130.00000 MNT
2000 TRY256260.00000 MNT
5000 TRY640650.00000 MNT
10000 TRY1281300.00000 MNT