10 آلاف توغروغ منغولي إلى ليرة تركية

تحويل MNT إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

10,000 mnt
92.84 try

1.00000 MNT = 0.00928 TRY

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل توغروغ منغولي إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MNT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MNT الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / ليرة تركية
1 MNT0.00928 TRY
5 MNT0.04642 TRY
10 MNT0.09284 TRY
20 MNT0.18569 TRY
50 MNT0.46422 TRY
100 MNT0.92844 TRY
250 MNT2.32110 TRY
500 MNT4.64220 TRY
1000 MNT9.28441 TRY
2000 MNT18.56882 TRY
5000 MNT46.42205 TRY
10000 MNT92.84410 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / التوغروغ المنغولي
1 TRY107.70700 MNT
5 TRY538.53500 MNT
10 TRY1077.07000 MNT
20 TRY2154.14000 MNT
50 TRY5385.35000 MNT
100 TRY10770.70000 MNT
250 TRY26926.75000 MNT
500 TRY53853.50000 MNT
1000 TRY107707.00000 MNT
2000 TRY215414.00000 MNT
5000 TRY538535.00000 MNT
10000 TRY1077070.00000 MNT