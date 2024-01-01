20 ليرة تركية إلى توغروغ منغولي

تحويل TRY إلى MNT بسعر الصرف الحقيقي

20 try
2,107.60 mnt

1.000 TRY = 105.4 MNT

Mid-market exchange rate at 14:14
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أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD1٠٫٩١٧٠٫٧٨٤٢٧٩٫٢٨٢٫٧٩٤١٫٣٥١٣٫٦٧٣٤٨٫٨٠١
1 EUR١٫٠٩١1٠٫٨٥٥٣٠٤٫٥٩٣٩٠٫٣٢٤١٫٤٧٤٤٫٠٠٧٥٣٫٢٣٩
1 GBP١٫٢٧٥١٫١٦٩1٣٥٦٫١٠٦١٠٥٫٦١٫٧٢٣٤٫٦٨٥٦٢٫٢٤٣
1 PKR٠٫٠٠٤٠٫٠٠٣٠٫٠٠٣1٠٫٢٩٧٠٫٠٠٥٠٫٠١٣٠٫١٧٥

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى توغروغ منغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MNT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى MNT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / التوغروغ المنغولي
1 TRY١٠٥٫٣٨٠٠٠ MNT
5 TRY٥٢٦٫٩٠٠٠٠ MNT
10 TRY١٬٠٥٣٫٨٠٠٠٠ MNT
20 TRY٢٬١٠٧٫٦٠٠٠٠ MNT
50 TRY٥٬٢٦٩٫٠٠٠٠٠ MNT
100 TRY١٠٬٥٣٨٫٠٠٠٠٠ MNT
250 TRY٢٦٬٣٤٥٫٠٠٠٠٠ MNT
500 TRY٥٢٬٦٩٠٫٠٠٠٠٠ MNT
1000 TRY١٠٥٬٣٨٠٫٠٠٠٠٠ MNT
2000 TRY٢١٠٬٧٦٠٫٠٠٠٠٠ MNT
5000 TRY٥٢٦٬٩٠٠٫٠٠٠٠٠ MNT
10000 TRY١٬٠٥٣٬٨٠٠٫٠٠٠٠٠ MNT
معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / ليرة تركية
1 MNT٠٫٠٠٩٤٩ TRY
5 MNT٠٫٠٤٧٤٥ TRY
10 MNT٠٫٠٩٤٨٩ TRY
20 MNT٠٫١٨٩٧٩ TRY
50 MNT٠٫٤٧٤٤٧ TRY
100 MNT٠٫٩٤٨٩٥ TRY
250 MNT٢٫٣٧٢٣٧ TRY
500 MNT٤٫٧٤٤٧٣ TRY
1000 MNT٩٫٤٨٩٤٦ TRY
2000 MNT١٨٫٩٧٨٩٢ TRY
5000 MNT٤٧٫٤٤٧٣٠ TRY
10000 MNT٩٤٫٨٩٤٦٠ TRY