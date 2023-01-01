توغروغ منغولي إلى ريال سعودي

تحويل MNT إلى SAR بسعر الصرف الحقيقي

1000 mnt
1.08 sar

1.00000 MNT = 0.00108 SAR

متوسط سعر صرف السوق عند 21:31 UTC
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MNT إلى SAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MNT → 0 SAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.065988.60511.436891.661960.964118.3697
1GBP1.1535411.22955102.2091.657491.917131.1121221.1901
1USD0.93820.813306183.1271.348051.559210.904517.234
1INR0.0112860.009783890.012029810.01621680.0187570.01088090.207321

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل توغروغ منغولي إلى ريال سعودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MNT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MNT الحالي إلى SAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mongolian tugrik

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / ريال سعودي
1 MNT0.00108 SAR
5 MNT0.00540 SAR
10 MNT0.01079 SAR
20 MNT0.02159 SAR
50 MNT0.05397 SAR
100 MNT0.10793 SAR
250 MNT0.26983 SAR
500 MNT0.53967 SAR
1000 MNT1.07934 SAR
2000 MNT2.15868 SAR
5000 MNT5.39670 SAR
10000 MNT10.79340 SAR
معدلات التحويل ريال سعودي / التوغروغ المنغولي
1 SAR926.49400 MNT
5 SAR4632.47000 MNT
10 SAR9264.94000 MNT
20 SAR18529.88000 MNT
50 SAR46324.70000 MNT
100 SAR92649.40000 MNT
250 SAR231623.50000 MNT
500 SAR463247.00000 MNT
1000 SAR926494.00000 MNT
2000 SAR1852988.00000 MNT
5000 SAR4632470.00000 MNT
10000 SAR9264940.00000 MNT