توغروغ منغولي إلى سيدي غاني

تحويل MNT إلى GHS بسعر الصرف الحقيقي

1000 mnt
3.22 ghs

1.00000 MNT = 0.00322 GHS

متوسط سعر صرف السوق عند 21:24 UTC
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MNT إلى GHS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MNT → 0 GHS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.06688.61341.436861.661730.963618.37
1GBP1.153411.22955102.2091.657311.916681.1114221.1883
1USD0.93810.813306183.1271.34791.558850.9039517.2326
1INR0.0112850.009783890.012029810.01621490.01875260.01087430.207304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل توغروغ منغولي إلى سيدي غاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MNT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GHS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MNT الحالي إلى GHS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mongolian tugrik

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / Ghanaian Cedi
1 MNT0.00322 GHS
5 MNT0.01612 GHS
10 MNT0.03223 GHS
20 MNT0.06446 GHS
50 MNT0.16115 GHS
100 MNT0.32230 GHS
250 MNT0.80575 GHS
500 MNT1.61151 GHS
1000 MNT3.22302 GHS
2000 MNT6.44604 GHS
5000 MNT16.11510 GHS
10000 MNT32.23020 GHS
معدلات التحويل Ghanaian Cedi / التوغروغ المنغولي
1 GHS310.26800 MNT
5 GHS1551.34000 MNT
10 GHS3102.68000 MNT
20 GHS6205.36000 MNT
50 GHS15513.40000 MNT
100 GHS31026.80000 MNT
250 GHS77567.00000 MNT
500 GHS155134.00000 MNT
1000 GHS310268.00000 MNT
2000 GHS620536.00000 MNT
5000 GHS1551340.00000 MNT
10000 GHS3102680.00000 MNT