توغروغ منغولي إلى شلن أوغندي

تحويل MNT إلى UGX بسعر الصرف الحقيقي

1000 mnt
1075 ugx

1.00000 MNT = 1.07482 UGX

متوسط سعر صرف السوق عند 18:5 UTC
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MNT إلى UGX مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MNT → 0 UGX
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.065988.60511.436941.662090.963818.3692
1GBP1.1535411.22955102.2091.657561.917281.1117821.1894
1USD0.93820.813306183.1271.34811.559330.904217.2335
1INR0.0112860.009783890.012029810.01621740.01875840.01087730.207315

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل توغروغ منغولي إلى شلن أوغندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MNT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UGX في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MNT الحالي إلى UGX وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mongolian tugrik

MNT إلى USD

MNT إلى GBP

MNT إلى AUD

MNT إلى NZD

MNT إلى ZAR

MNT إلى EUR

MNT إلى INR

MNT إلى CAD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / شلن أوغندي
1 MNT1.07482 UGX
5 MNT5.37410 UGX
10 MNT10.74820 UGX
20 MNT21.49640 UGX
50 MNT53.74100 UGX
100 MNT107.48200 UGX
250 MNT268.70500 UGX
500 MNT537.41000 UGX
1000 MNT1074.82000 UGX
2000 MNT2149.64000 UGX
5000 MNT5374.10000 UGX
10000 MNT10748.20000 UGX
معدلات التحويل شلن أوغندي / التوغروغ المنغولي
1 UGX0.93039 MNT
5 UGX4.65194 MNT
10 UGX9.30388 MNT
20 UGX18.60776 MNT
50 UGX46.51940 MNT
100 UGX93.03880 MNT
250 UGX232.59700 MNT
500 UGX465.19400 MNT
1000 UGX930.38800 MNT
2000 UGX1860.77600 MNT
5000 UGX4651.94000 MNT
10000 UGX9303.88000 MNT