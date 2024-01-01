100 توغروغ منغولي إلى شلن أوغندي

تحويل MNT إلى UGX بسعر الصرف الحقيقي

100 mnt
116 ugx

1.00000 MNT = 1.15794 UGX

Mid-market exchange rate at 21:13
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 USDGBPAUDNZDZAREURINRCAD
1 USD10.7902951.532451.637619.11180.922682.83941.356
1 GBP1.2653511.939092.0721424.18311.16747104.8211.71581
1 AUD0.652550.51570711.0686212.47140.60201154.05690.884858
1 NZD0.610650.4825940.93579111.67060.56335650.58590.828041

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل توغروغ منغولي إلى شلن أوغندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MNT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UGX في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MNT الحالي إلى UGX وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mongolian tugriks

MNT إلى USD

MNT إلى GBP

MNT إلى AUD

MNT إلى NZD

MNT إلى ZAR

MNT إلى EUR

MNT إلى INR

MNT إلى CAD

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / شلن أوغندي
1 MNT1.15794 UGX
5 MNT5.78970 UGX
10 MNT11.57940 UGX
20 MNT23.15880 UGX
50 MNT57.89700 UGX
100 MNT115.79400 UGX
250 MNT289.48500 UGX
500 MNT578.97000 UGX
1000 MNT1157.94000 UGX
2000 MNT2315.88000 UGX
5000 MNT5789.70000 UGX
10000 MNT11579.40000 UGX
معدلات التحويل شلن أوغندي / التوغروغ المنغولي
1 UGX0.86360 MNT
5 UGX4.31801 MNT
10 UGX8.63602 MNT
20 UGX17.27204 MNT
50 UGX43.18010 MNT
100 UGX86.36020 MNT
250 UGX215.90050 MNT
500 UGX431.80100 MNT
1000 UGX863.60200 MNT
2000 UGX1727.20400 MNT
5000 UGX4318.01000 MNT
10000 UGX8636.02000 MNT