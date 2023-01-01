توغروغ منغولي إلى دينار كويتي

تحويل MNT إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

1000 mnt
0.089 kwd

1.00000 MNT = 0.00009 KWD

متوسط سعر صرف السوق عند 21:26 UTC
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MNT إلى KWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MNT → 0 KWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.065988.60511.436831.662350.9638518.3681
1GBP1.153411.2294102.1961.657231.917341.1117121.1856
1USD0.93820.813405183.1271.3481.559580.9042517.2325
1INR0.0112860.009785090.012029810.01621620.01876140.01087790.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل توغروغ منغولي إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MNT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MNT الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mongolian tugrik

MNT إلى USD

MNT إلى GBP

MNT إلى AUD

MNT إلى NZD

MNT إلى ZAR

MNT إلى EUR

MNT إلى INR

MNT إلى CAD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / Kuwaiti Dinar
1 MNT0.00009 KWD
5 MNT0.00044 KWD
10 MNT0.00089 KWD
20 MNT0.00178 KWD
50 MNT0.00444 KWD
100 MNT0.00889 KWD
250 MNT0.02222 KWD
500 MNT0.04444 KWD
1000 MNT0.08887 KWD
2000 MNT0.17774 KWD
5000 MNT0.44436 KWD
10000 MNT0.88872 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / التوغروغ المنغولي
1 KWD11252.10000 MNT
5 KWD56260.50000 MNT
10 KWD112521.00000 MNT
20 KWD225042.00000 MNT
50 KWD562605.00000 MNT
100 KWD1125210.00000 MNT
250 KWD2813025.00000 MNT
500 KWD5626050.00000 MNT
1000 KWD11252100.00000 MNT
2000 KWD22504200.00000 MNT
5000 KWD56260500.00000 MNT
10000 KWD112521000.00000 MNT