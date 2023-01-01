توغروغ منغولي إلى درهم مغربي

تحويل MNT إلى MAD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mnt
٢٫٩٦ mad

1.00000 MNT = 0.00296 MAD

متوسط سعر صرف السوق عند 21:26 UTC
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MNT إلى MAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MNT → 0 MAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.065988.60511.436831.662350.9638518.3681
1GBP1.153411.2294102.1961.657231.917341.1117121.1856
1USD0.93820.813405183.1271.3481.559580.9042517.2325
1INR0.0112860.009785090.012029810.01621620.01876140.01087790.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل توغروغ منغولي إلى درهم مغربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MNT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MNT الحالي إلى MAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mongolian tugrik

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / الدرهم المغربي
1 MNT0.00296 MAD
5 MNT0.01479 MAD
10 MNT0.02959 MAD
20 MNT0.05918 MAD
50 MNT0.14794 MAD
100 MNT0.29589 MAD
250 MNT0.73971 MAD
500 MNT1.47942 MAD
1000 MNT2.95885 MAD
2000 MNT5.91770 MAD
5000 MNT14.79425 MAD
10000 MNT29.58850 MAD
معدلات التحويل الدرهم المغربي / التوغروغ المنغولي
1 MAD337.96900 MNT
5 MAD1689.84500 MNT
10 MAD3379.69000 MNT
20 MAD6759.38000 MNT
50 MAD16898.45000 MNT
100 MAD33796.90000 MNT
250 MAD84492.25000 MNT
500 MAD168984.50000 MNT
1000 MAD337969.00000 MNT
2000 MAD675938.00000 MNT
5000 MAD1689845.00000 MNT
10000 MAD3379690.00000 MNT