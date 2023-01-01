توغروغ منغولي إلى درهم إماراتي

تحويل MNT إلى AED بسعر الصرف الحقيقي

1000 mnt
1.06 aed

1.00000 MNT = 0.00106 AED

متوسط سعر صرف السوق عند 21:19 UTC
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MNT إلى AED مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MNT → 0 AED
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.066188.62171.437161.661760.963718.3717
1GBP1.1533411.2296102.2131.657561.916611.1114721.1892
1USD0.9380.813273183.1271.348051.558720.9039517.2326
1INR0.01128390.00978350.012029810.01621680.01875110.01087430.207304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل توغروغ منغولي إلى درهم إماراتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MNT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AED في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MNT الحالي إلى AED وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mongolian tugrik

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 MNT0.00106 AED
5 MNT0.00528 AED
10 MNT0.01057 AED
20 MNT0.02114 AED
50 MNT0.05285 AED
100 MNT0.10570 AED
250 MNT0.26424 AED
500 MNT0.52848 AED
1000 MNT1.05696 AED
2000 MNT2.11392 AED
5000 MNT5.28480 AED
10000 MNT10.56960 AED
معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / التوغروغ المنغولي
1 AED946.10600 MNT
5 AED4730.53000 MNT
10 AED9461.06000 MNT
20 AED18922.12000 MNT
50 AED47305.30000 MNT
100 AED94610.60000 MNT
250 AED236526.50000 MNT
500 AED473053.00000 MNT
1000 AED946106.00000 MNT
2000 AED1892212.00000 MNT
5000 AED4730530.00000 MNT
10000 AED9461060.00000 MNT