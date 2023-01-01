توغروغ منغولي إلى فورنت مجري

تحويل MNT إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mnt
١٠٥ huf

1.00000 MNT = 0.10474 HUF

متوسط سعر صرف السوق عند 21:24 UTC
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MNT إلى HUF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MNT → 0 HUF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.06688.61341.436861.661730.963618.37
1GBP1.153411.22955102.2091.657311.916681.1114221.1883
1USD0.93810.813306183.1271.34791.558850.9039517.2326
1INR0.0112850.009783890.012029810.01621490.01875260.01087430.207304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل توغروغ منغولي إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MNT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MNT الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mongolian tugrik

MNT إلى USD

MNT إلى GBP

MNT إلى AUD

MNT إلى NZD

MNT إلى ZAR

MNT إلى EUR

MNT إلى INR

MNT إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / Hungarian Forint
1 MNT0.10474 HUF
5 MNT0.52370 HUF
10 MNT1.04739 HUF
20 MNT2.09478 HUF
50 MNT5.23695 HUF
100 MNT10.47390 HUF
250 MNT26.18475 HUF
500 MNT52.36950 HUF
1000 MNT104.73900 HUF
2000 MNT209.47800 HUF
5000 MNT523.69500 HUF
10000 MNT1047.39000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / التوغروغ المنغولي
2000 HUF19095.04000 MNT
5000 HUF47737.60000 MNT
10000 HUF95475.20000 MNT
15000 HUF143212.80000 MNT
20000 HUF190950.40000 MNT
30000 HUF286425.60000 MNT
40000 HUF381900.80000 MNT
50000 HUF477376.00000 MNT
60000 HUF572851.20000 MNT
100000 HUF954752.00000 MNT
150000 HUF1432128.00000 MNT
200000 HUF1909504.00000 MNT