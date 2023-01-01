توغروغ منغولي إلى بيزو فلبيني

تحويل MNT إلى PHP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mnt
١٦٫٣٦ php

1.00000 MNT = 0.01636 PHP

متوسط سعر صرف السوق عند 21:29 UTC
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MNT إلى PHP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MNT → 0 PHP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.065988.60511.436891.662090.9636518.3681
1GBP1.1535411.22955102.2091.657491.917281.111621.1882
1USD0.93820.813306183.1271.348051.559330.9040517.2325
1INR0.0112860.009783890.012029810.01621680.01875840.01087550.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل توغروغ منغولي إلى بيزو فلبيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MNT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MNT الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mongolian tugrik

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / Philippine Peso
1 MNT0.01636 PHP
5 MNT0.08181 PHP
10 MNT0.16362 PHP
20 MNT0.32723 PHP
50 MNT0.81808 PHP
100 MNT1.63615 PHP
250 MNT4.09037 PHP
500 MNT8.18075 PHP
1000 MNT16.36150 PHP
2000 MNT32.72300 PHP
5000 MNT81.80750 PHP
10000 MNT163.61500 PHP
معدلات التحويل Philippine Peso / التوغروغ المنغولي
1 PHP61.11900 MNT
5 PHP305.59500 MNT
10 PHP611.19000 MNT
20 PHP1222.38000 MNT
50 PHP3055.95000 MNT
100 PHP6111.90000 MNT
250 PHP15279.75000 MNT
500 PHP30559.50000 MNT
1000 PHP61119.00000 MNT
2000 PHP122238.00000 MNT
5000 PHP305595.00000 MNT
10000 PHP611190.00000 MNT