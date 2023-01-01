1 بيزو فلبيني إلى توغروغ منغولي

تحويل PHP إلى MNT بسعر الصرف الحقيقي

١ php
٦١٫٩٠ mnt

1.00000 PHP = 61.89970 MNT

Mid-market exchange rate at 01:16
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أعلى العملات

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1USD11.366550.932551.535980.8086361310.21149.6157.30125
1CAD0.7317710.682431.123980.591736958.772109.4845.34283
1EUR1.07231.4653511.647030.86711404.94160.4357.82913
1AUD0.651050.8896920.60715310.526463853.01297.40684.75348

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى توغروغ منغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MNT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى MNT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine peso

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / التوغروغ المنغولي
1 PHP61.89970 MNT
5 PHP309.49850 MNT
10 PHP618.99700 MNT
20 PHP1237.99400 MNT
50 PHP3094.98500 MNT
100 PHP6189.97000 MNT
250 PHP15474.92500 MNT
500 PHP30949.85000 MNT
1000 PHP61899.70000 MNT
2000 PHP123799.40000 MNT
5000 PHP309498.50000 MNT
10000 PHP618997.00000 MNT
معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / Philippine Peso
1 MNT0.01616 PHP
5 MNT0.08078 PHP
10 MNT0.16155 PHP
20 MNT0.32310 PHP
50 MNT0.80776 PHP
100 MNT1.61552 PHP
250 MNT4.03880 PHP
500 MNT8.07760 PHP
1000 MNT16.15520 PHP
2000 MNT32.31040 PHP
5000 MNT80.77600 PHP
10000 MNT161.55200 PHP