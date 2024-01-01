10 آلاف توغروغ منغولي إلى بيزو فلبيني

تحويل MNT إلى PHP بسعر الصرف الحقيقي

10,000 mnt
165.91 php

1.00000 MNT = 0.01659 PHP

Mid-market exchange rate at 21:59
تتبع سعر الصرف
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أعلى العملات

 USDGBPAUDNZDZAREURINRCAD
1 USD10.7902951.532451.637619.11180.922682.83941.356
1 GBP1.2653511.939092.0721424.18311.16747104.8211.71581
1 AUD0.652550.51570711.0686212.47140.60201154.05690.884858
1 NZD0.610650.4825940.93579111.67060.56335650.58590.828041

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل توغروغ منغولي إلى بيزو فلبيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MNT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MNT الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mongolian tugriks

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / Philippine Peso
1 MNT0.01659 PHP
5 MNT0.08295 PHP
10 MNT0.16591 PHP
20 MNT0.33181 PHP
50 MNT0.82953 PHP
100 MNT1.65906 PHP
250 MNT4.14765 PHP
500 MNT8.29530 PHP
1000 MNT16.59060 PHP
2000 MNT33.18120 PHP
5000 MNT82.95300 PHP
10000 MNT165.90600 PHP
معدلات التحويل Philippine Peso / التوغروغ المنغولي
1 PHP60.27500 MNT
5 PHP301.37500 MNT
10 PHP602.75000 MNT
20 PHP1205.50000 MNT
50 PHP3013.75000 MNT
100 PHP6027.50000 MNT
250 PHP15068.75000 MNT
500 PHP30137.50000 MNT
1000 PHP60275.00000 MNT
2000 PHP120550.00000 MNT
5000 PHP301375.00000 MNT
10000 PHP602750.00000 MNT