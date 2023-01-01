توغروغ منغولي إلى كرونة دنماركية

تحويل MNT إلى DKK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mnt
٢٫٠١ dkk

1.00000 MNT = 0.00201 DKK

متوسط سعر صرف السوق عند 21:22 UTC
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MNT إلى DKK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MNT → 0 DKK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.06688.61341.436911.661730.963718.37
1GBP1.1535411.22955102.2091.657371.916681.1116621.1883
1USD0.93810.813306183.1271.347951.558850.90417.2326
1INR0.0112850.009783890.012029810.01621550.01875260.01087490.207304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل توغروغ منغولي إلى كرونة دنماركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MNT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DKK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MNT الحالي إلى DKK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mongolian tugrik

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / كرونة دانمركية
1 MNT0.00201 DKK
5 MNT0.01006 DKK
10 MNT0.02012 DKK
20 MNT0.04025 DKK
50 MNT0.10061 DKK
100 MNT0.20123 DKK
250 MNT0.50307 DKK
500 MNT1.00614 DKK
1000 MNT2.01228 DKK
2000 MNT4.02456 DKK
5000 MNT10.06140 DKK
10000 MNT20.12280 DKK
معدلات التحويل كرونة دانمركية / التوغروغ المنغولي
1 DKK496.94800 MNT
5 DKK2484.74000 MNT
10 DKK4969.48000 MNT
20 DKK9938.96000 MNT
50 DKK24847.40000 MNT
100 DKK49694.80000 MNT
250 DKK124237.00000 MNT
500 DKK248474.00000 MNT
1000 DKK496948.00000 MNT
2000 DKK993896.00000 MNT
5000 DKK2484740.00000 MNT
10000 DKK4969480.00000 MNT