توغروغ منغولي إلى لاري جورجي

تحويل MNT إلى GEL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mnt
٠٫٧٧ gel

1.00000 MNT = 0.00077 GEL

متوسط سعر صرف السوق عند 21:23 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

MNT إلى GEL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MNT → 0 GEL
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.066188.62171.437051.661890.963818.3717
1GBP1.1533411.22955102.2091.657371.916681.1115921.1883
1USD0.9380.813306183.1271.347951.558850.9040517.2326
1INR0.01128390.009783890.012029810.01621550.01875260.01087550.207304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل توغروغ منغولي إلى لاري جورجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MNT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GEL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MNT الحالي إلى GEL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mongolian tugrik

MNT إلى USD

MNT إلى GBP

MNT إلى AUD

MNT إلى NZD

MNT إلى ZAR

MNT إلى EUR

MNT إلى INR

MNT إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / لاري جورجي
1 MNT0.00077 GEL
5 MNT0.00387 GEL
10 MNT0.00774 GEL
20 MNT0.01548 GEL
50 MNT0.03870 GEL
100 MNT0.07741 GEL
250 MNT0.19352 GEL
500 MNT0.38703 GEL
1000 MNT0.77407 GEL
2000 MNT1.54814 GEL
5000 MNT3.87034 GEL
10000 MNT7.74069 GEL
معدلات التحويل لاري جورجي / التوغروغ المنغولي
1 GEL1291.87000 MNT
5 GEL6459.35000 MNT
10 GEL12918.70000 MNT
20 GEL25837.40000 MNT
50 GEL64593.50000 MNT
100 GEL129187.00000 MNT
250 GEL322967.50000 MNT
500 GEL645935.00000 MNT
1000 GEL1291870.00000 MNT
2000 GEL2583740.00000 MNT
5000 GEL6459350.00000 MNT
10000 GEL12918700.00000 MNT